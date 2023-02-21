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Milli Eğitim Bakanı Özer nakil olan öğrenci sayısını açıkladı!

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Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Milli Eğitim Bakanı Özer nakil olan öğrenci sayısını açıkladı!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesindeki 99 bin 853 öğrencinin diğer illere nakil işlemini gerçekleştirdiğini açıkladı.

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