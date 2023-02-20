Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okullar ayın kaçında açılacak? Bakan Özer açıkladı...
"Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okullar ayın kaçında açılacak? Bakan Özer açıkladı...
"Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okullar ayın kaçında açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okullar ayın kaçında açılacak? Bakan Özer açıkladı...
DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz.
Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattık.
Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.
Hastane sınıfları açılacak. Depremzede çocuklar ve sağlık çalışanlarının çocukları yararlanacak.
Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 il ve depremden etkilenen 10 il için alınan kararları açıkladı. Deprem bölgesinin dışında kalan okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 20 Şubat'ta başlayacak.
Bakan Özer yaptığı açıklamada 71 ildeki okulların kapasitesini artırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek 10 ilden gelen öğrencilerin taleplerinin karşılanacağını ifade etti.
Depremden etkilenen 10 ilde ise eğitim öğretim faaliyetleri kademeleri olarak başlayacak. Bakan Özer, Şubat ayına kadar bölgede bulunan Milli Eğitim Bakanlığına ait binalarda hasar tespitlerinin Şubat ayına kadar bitirileceğini aktardı.
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