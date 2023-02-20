Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okullar ayın kaçında açılacak? Bakan Özer açıkladı...

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz.

Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattık.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.

Hastane sınıfları açılacak. Depremzede çocuklar ve sağlık çalışanlarının çocukları yararlanacak.