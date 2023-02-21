Devlet Bahçeli’den afet bölgelerinde provokasyon peşinde koşanlara çok sert tepki: Bizans devşirmeleri

TÜRKİYE COĞRAFYASI DOĞAL AFETLERE HER ZAMAN AÇIKTIR

Kabul etmek lazımdır ki Türkiye devasa bir müsibetin tesirindedir. Tektonik mirası, jeolojik müktesebatı, meteorolojik özellikleri ile Türkiye'miz doğal afetlerin risk ve tehlikelerine her zaman açıktır. Depremden sellere heyelanlardan çığlara kadar pek çok felaket belli aralıklarla görülmüş ve yaşanmıştır. Kaldı ki Türkiye dünyanın en başta gelen deprem kuşaklarının birisinin üzerindedir.

Nitekim deprem bilimciler tarafından K.Maraş depremi dünya üzerinde karada meydana gelen en büyük depremlerden birisi olarak tanımlanmıştır.