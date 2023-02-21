Devlet Bahçeli'den afet bölgelerinde provokasyon peşinde koşanlara çok sert tepki: Bizans devşirmeleri
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada yaptığı konuşmada deprem provokatörlerine sert tepki göstererek "Kim kaos peşinde koşuyorsa insanlığı tartışmaya açıktır." dedi. Olası İstanbul depremine dikkat çeken Bahçeli "Yapı stokunun yüzde 70'nin 1999 öncesi yapıldığı dikkate alındığında bir an önce harekete geçilmelidir. Muhtemel depremlere hazır olmalıyız. Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakı olarak biz bu ağır yükü kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye'mize sahip çıkarız." ifadelerini kullandı. Muhalefetin seçim tarihi üzerinden başlattığı tartışmalara çok sert ifadelerle karşı çıkan Bahçeli "Yere batsın sizin siyasetiniz. Böyle ucuz ve meczup siyasete nasıl saparsınız? Rahat olun, biraz sabredin Türk milleti sizin boyun ölçünüzü yakında sandığa gömerek ilan edecektir. Ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız." dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;
İnsanlığın felaketler karşısındaki refleks ve tepkisi coğrafyaların hepsinde hemen hemen aynıdır. Çünkü insan olanın ruhu vardır, kalbi vardır acısı vardır. Yalan Haber yayan, dedikodu çıkaran, malumat kirliliğine umut bağlayan siyasi yamyamlığa heves eden kim varsa insanlığı kuşkulu ve tartışmaya açıktır.
DEPREM FIRSATÇILARINA NET MESAJ: TEK TEK NOT ALIYORUZ
Fırsatçılığın karanlığından istifade ede etiketleri arttıranlar, kiraları artıranlar, kasasını doldurmak için hareket edenler bu milletin bir ferdi olamayacağı gibi şerefli de sayılamazlar. Depremden Menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımız da bilinmelidir.
Siyaseti makul, medeni ve milli ilkelere müzahir yapmaktan aciz olanlar temelsiz eleştirilerini yapmadan önce aynaya bakmalıdırlar. Milli felaketlerde ortak aidiyetler çevresinde uzlaşamayanlar insani değerlere her yönüyle yabancılaşan mihraklardır.
TÜRKİYE COĞRAFYASI DOĞAL AFETLERE HER ZAMAN AÇIKTIR
Kabul etmek lazımdır ki Türkiye devasa bir müsibetin tesirindedir. Tektonik mirası, jeolojik müktesebatı, meteorolojik özellikleri ile Türkiye'miz doğal afetlerin risk ve tehlikelerine her zaman açıktır. Depremden sellere heyelanlardan çığlara kadar pek çok felaket belli aralıklarla görülmüş ve yaşanmıştır. Kaldı ki Türkiye dünyanın en başta gelen deprem kuşaklarının birisinin üzerindedir.
Nitekim deprem bilimciler tarafından K.Maraş depremi dünya üzerinde karada meydana gelen en büyük depremlerden birisi olarak tanımlanmıştır.
MİLAT OLAN AFET: 99 DEPREMİ
Depremle mücadele kapsamında 17 Ağustos 1999 Deprem felaketi bir milattır. Bu tarihten önce inşa edilmiş yapılarda zemin etüdü yapma zorunluluğu yoktu. Ahlaksız müteahhitler malzemeden çalmayı alışkanlık haline getirmişti.
SAĞLAM YAPI İNŞA EDEMEYENLER : KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMASIN
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2021 yılında açıklanan yeni kentsel dönüşüm vizyonuna göre 6.7 milyon riskli yapı tespit edilmiştir. Acilen eyleme geçmek lazımdır. Her yıl 300 bin binanın dönüştürülmesi planlanmıştır. Doğal afetler bundan sonra da kaçınılmaz şekilde yaşanacaktır. Dayanıklı bina yapmaktan başka ikinci bir seçenek yoktur. Etkin bir denetim mekanizması ile hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır.
OLASI İSTANBUL DEPREMİ: KAYBEDECENK VAKİT YOK! CUMHUR İTTİFAKI BU YÜKÜ KALDIRIR
Felaketten çıkardığımız derslerle daha güvenli, daha sağlıklı bir geleceğin temelini atmalıyız. İnsan kaynaklı sorunları sıfırlamalıyız. İstanbul'da 1 milyon 528 bin 782 binanın olduğu kilometrekareye 3 bin 49 kişinin düştüğü bu kentimizde mevcut yapı stoğunun yüzde 70'nin 99 öncesi dikkate alındığından derhal harekete geçmemiz ertelenemez bir mecburiyettir. İstanbul için dillendirilen felaket senaryolarının bütün ihtimallerini değerlendirip muhtemel depremlere hazır olmalıyız.Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur ittifakı olarak biz bu ağır yükü her şart altında kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye'mize sahip çıkarız. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir.
Baş döndürücü değişim dinamiklerinin hakim olduğu günümüzde kabuk değiştirmeyen yeni formatlarla güncellenmeyen neredeyse bir şey kalmamıştır ancak zincirleme felaketlerin tarifsiz sancısı ve sızısı hep aynıdır. Türk milletinin kutlu yolu ve yürüyüşü ne zaman çetin zorluklarla kesişse dayanışma duygusu her defasında imdada yetişmektedir.
DEPREM BÖLGESİNDE PROVOKASYON PEŞİNDE KOŞANLAR: BİZANS DEVŞİRMELERİ
Aramızdaki ayrık otları, içimize sızmış Bizans devşirmeleri, bir kısım medya organı, yarım aydınlar, kiralık kalemler, siyasi bozguncular, böylesi bir dönemde bile insani duyarlılık göstermedi.
85 MİLYONA ÖNEMLİ MESAJ: ALLAH'IN İZNİYLE HASIL OLACAĞIZ
Tahammül etmemiz gereken olayların akış istikametinde milli birlik ve kardeşliğimizin yıkılmaz kuvveti ile beklediğimiz huzurlu ve mutlu günlere Allah'ın izni ile hasıl olacağız.
Yardımlaşmanın gücü ile dayanışmanın güveni ile paylaşmanın keremi ile sabrın selameti ile metanetin enginliği ile kardeşliğin erdemi ile fedakarlığın enerjisi ile zorlukların üstesinden gelinecektir.
SEÇİM TARİHİ MESAJI
Seçim tarihine ilişkin konuşan Bahçeli, "Yere batsın sizin siyasetiniz. Böyle ucuz ve meczup siyasete nasıl saparsınız? Rahat olun, biraz sabredin Türk milleti sizin boyun ölçünüzü yakında sandığa gömerek ilan edecektir. Ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız. Zillet ittifakı paranoyaktır" ifadelerini kullandı.
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