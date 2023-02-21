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Kahramanmaraş Valiliğinden ana caddelerde enkaz kaldırma açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Kahramanmaraş Valiliğinden ana caddelerde enkaz kaldırma açıklaması

Kahramanmaraş Valiliği, Trabzon Caddesi ve Hükümet Caddesi'nin, enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle yarın trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dulkadiroğlu ilçemiz İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Caddesi ve Hükümet Caddesi'nde, arama kurtarma çalışması tamamlanan yıkık binalarda enkaz kaldırma işlemi başlatılmıştır. 22 Şubat Çarşamba günü 07.30-18.30 arasında Trabzon Caddesi ve Hükümet Caddesi araç trafiğine kapatılacaktır.

Trafiğin akışını kolaylaştırmak, gereksiz durma ve duraklamaları önlemek amacıyla taşıt trafiği, düzenli ve güvenli bir şekilde Zübeyde Hanım Caddesi ile Sarayaltı Caddesi'ne yönlendirilecektir."

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