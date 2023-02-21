Kahramanmaraş Valiliğinden ana caddelerde enkaz kaldırma açıklaması

Trafiğin akışını kolaylaştırmak, gereksiz durma ve duraklamaları önlemek amacıyla taşıt trafiği, düzenli ve güvenli bir şekilde Zübeyde Hanım Caddesi ile Sarayaltı Caddesi'ne yönlendirilecektir."

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