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Deprem bölgesinde yol haritası belli oldu! Yeniden ihya ve inşa süreci için 10 adım! Bakan Kurum duyurdu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Deprem bölgesinde yol haritası belli oldu! Yeniden ihya ve inşa süreci için 10 adım! Bakan Kurum duyurdu...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımda deprem bölgesinde izlenecek yol haritasının belirlendiğini belirterek bölgede atılacak 10 adımı paylaştı. İşte deprem bölgesinin yeniden inşasına ilişkin atılacak adımlar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerinde ihya ve inşa sürecinde yol haritalarının netleştiğini belirterek, bu süreçte yürütülecek çalışmaları 10 madde ile paylaştı.

YOL HARİTASI BELLİ OLDU

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki inşa ve ihya sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, paylaşımında, "Afet risk durumu, zemin kalitesi çalışmalarıyla sosyolojik, demografik, kültürel yapıyı koruyarak, il yöneticileri, STK, akademisyenlerle istişare ederek, vatandaşımızı mağdur etmeden yeni yerleşim yerlerimizi belirliyoruz. İhya ve inşa sürecinde yol haritamız netleşiyor." ifadesini kullandı.

10 MADDEDE YOL HARİTASI

Bakan Kurum'un, "10 Maddede Deprem Bölgesini Yeniden İhya ve İnşa Süreci, Bilimsel, Hızlı ve Güçlü" ifadesiyle paylaştığı bilgiye göre, yapılacak çalışmalar şöyle sıralandı:

- Yerleşime açılacak alanlarda tüm afet risklerinin tespiti yapılacak. Morfolojik, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotektonik arazi kullanımı incelenecek.

- Zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmaları devam edecek.

- Eski yerleşim alanlarının zemin incelemelerine göre, imar kısıtlaması, bina yoğunluğunda azaltım dahil seçenekler değerlendirilecek.

- Sağlam zemin için sıvılaşmanın olmayacağı yerler belirlenecek.

- Fay hatlarına mesafe hesaplanacak.

- Dirençli şehirler için 'ovadan dağlara doğru yerleşim modeli' üzerinde durulacak.

- Radye temel tünel kalıp sistemi tüm yapılarda uygulanacak.

- Şehrin kültürüne, sanatına, doğal ve tarihi dokusuna, sosyolojisine, demografik yapısına uygun şekilde tasarlanacak.

- İki ay içerisinde TOKİ eliyle 200 bin konutun inşasına başlanacak. Konutların hiçbiri zemin artı 3-4 katı geçmeyecek.

- Sürecin her aşamasında üniversiteler, bilim insanları, mühendis, mimar, şehir planlamacıları olacak."

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