Deprem bölgesinde yol haritası belli oldu! Yeniden ihya ve inşa süreci için 10 adım! Bakan Kurum duyurdu...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımda deprem bölgesinde izlenecek yol haritasının belirlendiğini belirterek bölgede atılacak 10 adımı paylaştı. İşte deprem bölgesinin yeniden inşasına ilişkin atılacak adımlar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerinde ihya ve inşa sürecinde yol haritalarının netleştiğini belirterek, bu süreçte yürütülecek çalışmaları 10 madde ile paylaştı.
YOL HARİTASI BELLİ OLDU
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki inşa ve ihya sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
Kurum, paylaşımında, "Afet risk durumu, zemin kalitesi çalışmalarıyla sosyolojik, demografik, kültürel yapıyı koruyarak, il yöneticileri, STK, akademisyenlerle istişare ederek, vatandaşımızı mağdur etmeden yeni yerleşim yerlerimizi belirliyoruz. İhya ve inşa sürecinde yol haritamız netleşiyor." ifadesini kullandı.
10 MADDEDE YOL HARİTASI
Bakan Kurum'un, "10 Maddede Deprem Bölgesini Yeniden İhya ve İnşa Süreci, Bilimsel, Hızlı ve Güçlü" ifadesiyle paylaştığı bilgiye göre, yapılacak çalışmalar şöyle sıralandı:
- Yerleşime açılacak alanlarda tüm afet risklerinin tespiti yapılacak. Morfolojik, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotektonik arazi kullanımı incelenecek.
- Zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmaları devam edecek.
- Eski yerleşim alanlarının zemin incelemelerine göre, imar kısıtlaması, bina yoğunluğunda azaltım dahil seçenekler değerlendirilecek.
- Sağlam zemin için sıvılaşmanın olmayacağı yerler belirlenecek.
- Fay hatlarına mesafe hesaplanacak.
- Dirençli şehirler için 'ovadan dağlara doğru yerleşim modeli' üzerinde durulacak.
- Radye temel tünel kalıp sistemi tüm yapılarda uygulanacak.
- Şehrin kültürüne, sanatına, doğal ve tarihi dokusuna, sosyolojisine, demografik yapısına uygun şekilde tasarlanacak.
- İki ay içerisinde TOKİ eliyle 200 bin konutun inşasına başlanacak. Konutların hiçbiri zemin artı 3-4 katı geçmeyecek.
- Sürecin her aşamasında üniversiteler, bilim insanları, mühendis, mimar, şehir planlamacıları olacak."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 22 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Çarşamba günü için illerin isimler! MEB ve Valilik açıklamaları...
- İslam Memiş yeni gözdesini ilk kez açıkladı! 'Dünya bunu konuşacak' dedi! Ne altın, ne dolar...
- Ortaokul ve lise öğrencileri dikkat! MEB son dakika duyurdu! 1,2,3,4,5. sınıflar için de geçerli! İstanbul ve İzmir ilçe ilçe liste...
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları erken açıklanır mı?
- Mercek bulutu depremin habercisi mi? Mercek Bulutları nedir, neden olur?
- EYT son dakika! EYT Meclis görüşmeleri ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Taner Savut kimdir, kaç yaşında? Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut öldü mü?
- Ateş Kuşları son bölüm izle! ATV Ateş Kuşları bu hafta var mı, ne zaman başlayacak?
- Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Hasar tespiti nasıl itiraz edilir? e-Devlet, CBS sorgulama ekranı!
- AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2023 | AÖF bahar dönemi kayıtları ne zaman? Sınavlar online mi, yüz yüze mi olacak?
- 18 yaşını dolduran herkes alabilir! Bu şarta uyan hemen baksın! T.C kimlik kartı ile gelene 2.850 TL veriliyor!
- Deprem bölgelerinde TYP alımları başladı mı, ne zaman? 2023 İŞKUR TYP başvurusu nereden yapılır, şartları neler?