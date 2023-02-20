Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hazırlıkları anlattı! 250 bin konut hemen yapılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine ilk etapta yapılacak 250 bin konutla ilgili hazırlıkları anlattı. Bakan Kurum, hasar tespiti tamamlanan illerde aşama aşama yeni konutların yapımına başlayacaklarını, ilk ihalenin ise 22 Şubat yapılıp, mart ayında temellerin atılacağını ve yeni evlerin 3-4 katlı olacağını söyledi.
Giriş Tarihi: 20.02.2023
07:47 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
07:54
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la 6 Şubat depreminin ağır hasar verdiği Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yapımı devam eden geçici barınma merkezlerini inceledik. İşte Bakan Kurum'un anlattıkları:
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Şehrin 100 yılını, tüm ihtiyaçlarını, buranın kültürünü yaşatacak ve daha güzelini yapabilecek anlayışla planlamaları başlattık. Depremin ağır hasar verdiği yerlere de yeni bir master plan çalışması yapıyoruz. Bu çalışma çerçevesinde vatandaşlarımızın, şehrimizin ihtiyaçlarını içerecek anlayışla Türkiye'deki tüm mimarlarımızla bu işin en ileri gelenleriyle birlikte ortak bir çalışma başlattık. Bu kapsamda deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil zemini her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro- bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla, zemin etüt raporlarıyla hocalarımızla, jeologlarımızla, jeofizik mühendislerimizle inceliyoruz. En doğru, en sağlam zemine ve o zemine göre yapılaşmayı seçerek, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızın inşasının sürecini de eş zamanlı inşallah yürütüyor olacağız.
TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Doğru zemin, doğru teknikle. İstişareler sonucu belirlediğim iz yeni yerleşim yerlerimizde de doğru zemini bulmak için mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarımız hızla devam ediyor."
"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"
Bakan Kurum "Şimdi, geçici barınma dönemindeyiz. Vatandaşımızın başını sokacak bir yerinin olması çok mühim ve öncelikli. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" diyor. Kurum'un da altını çizdiği gibi depremzedeleri çadırdan kurtarmak için zamana karşı yarışılıyor. Bir yandan konteynır kentler kurulurken diğer yandan da yığma binalar ve prefabrike konutlar inşa ediliyor. İçindeki oturma grubundan, mutfak eşyasına kadar temel ihtiyaçlar devlet tarafından karşılanacak.
"HASSAS DAVRANIYORUZ"
Yeni şehirler için sağlam zeminli yer seçimi, proje ve ihale süreci devam ediyor. Bu illerde yeni kentin inşa edileceği alanlar da belirlendi. İlin milletvekilleri, valisi, belediye başkanı, iş insanları ve STK'ları ile görüşülerek karar verildi. Rezerv alanlarda zemin etüdü öncelikli konu.