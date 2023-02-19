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Başkan Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

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Giriş Tarihi: 19.02.2023 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
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Başkan Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret eden Erdoğan, daha sonra konutuna döndü.

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