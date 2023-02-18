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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Türkiye'ye 'deprem' ziyareti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2023
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan Türkiye’ye ’deprem’ ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dayanışma ve taziyelerini iletmek için yarın Türkiye'ye geliyor.

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