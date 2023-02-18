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Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet’ten alabilecek

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Giriş Tarihi: 18.02.2023 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
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Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet’ten alabilecek

Son dakika haberi... Asrın felaketinde 10 ili vuran depremzedeler için, devlet tüm imkanlarını seferber etti. Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet’ten alabilecek.

AFETZEDELER GEÇİCİ KİMLİK BELGELERİNİ E-DEVLET'TEN ALABİLECEK
Depremden etkilenen illerimizdeki afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine olanak sağlandı.

YERLEŞİM YERİ/DİĞER ADRESİ DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERİMİZDE OLMASI YETERLİ
Geçici kimlik belgesini, depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan vatandaşlarımız yararlanabilecek.

KENDİSİ VE VELİ/VASİSİ OLDUKLARI KİŞİLERİN GEÇİCİ KİMLİK BELGESİNİ ALABİLİYOR
Depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzede vatandaşlarımız, kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet'ten barkodlu alabiliyor.

BARKODLU GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ ÜÇ AY KİMLİK KARTI ALININCAYA KADAR GEÇERLİ
E-Devletten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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