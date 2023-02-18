Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet’ten alabilecek

KENDİSİ VE VELİ/VASİSİ OLDUKLARI KİŞİLERİN GEÇİCİ KİMLİK BELGESİNİ ALABİLİYOR

Depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzede vatandaşlarımız, kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet'ten barkodlu alabiliyor.