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Haberler Galeri Nusret Gökçe sözünü tuttu! 6 aylık gelirinin yarısını bağışladı | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık çocuklarla beraber ziyaret etti

Nusret Gökçe sözünü tuttu! 6 aylık gelirinin yarısını bağışladı | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık çocuklarla beraber ziyaret etti

Saltbea ile dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe, yeni bir işe imza attı. 'Cappuccino' akımını markalaştıran Gökçe, bu işten 6 aylık kazancının yarısı olan 1 milyon TL'yi Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise esirgeme yurdundan çocuklarla beraber Nusret Gökçe'yi ziyarete gitti.

Giriş Tarihi: 26.01.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 16:48
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Nusret Gökçe sözünü tuttu! 6 aylık gelirinin yarısını bağışladı | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık çocuklarla beraber ziyaret etti

"Salt-Bea" akımı ile tanınan restoran sahibi Nusret Gökçe, kasaplıktan sonra kendi başlattığı 'cappuccino' akımını markalaştırma kararı aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nusret Gökçe sözünü tuttu! 6 aylık gelirinin yarısını bağışladı | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık çocuklarla beraber ziyaret etti

Maçka'da mekan açan Gökçe, Brezilya'dan getirdiği kahveleri müşterilerine tanıttı.

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Nusret Gökçe sözünü tuttu! 6 aylık gelirinin yarısını bağışladı | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık çocuklarla beraber ziyaret etti

Mekanın açılışından önce sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Nusret, Güne iyi başlamanın adresi Kapicciiiinoo olacak. Bu mutluluğum adına Kapicciiiinoo'nun yıllık kazancının %50'sini Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlayacağım.

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Nusret Gökçe sözünü tuttu! 6 aylık gelirinin yarısını bağışladı | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık çocuklarla beraber ziyaret etti

Sizin de her içeceğiniz kahve çocuklarımızın mutluluğuna destek olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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Nusret Gökçe sözünü tuttu! 6 aylık gelirinin yarısını bağışladı | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık çocuklarla beraber ziyaret etti

Sözünü tutan Nusret, 6 aylık kazancı olan 1 milyon TL'yi Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı.