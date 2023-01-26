Nusret Gökçe sözünü tuttu! 6 aylık gelirinin yarısını bağışladı | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık çocuklarla beraber ziyaret etti

Saltbea ile dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe, yeni bir işe imza attı. 'Cappuccino' akımını markalaştıran Gökçe, bu işten 6 aylık kazancının yarısı olan 1 milyon TL'yi Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise esirgeme yurdundan çocuklarla beraber Nusret Gökçe'yi ziyarete gitti.

Giriş Tarihi: 26.01.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 16:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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