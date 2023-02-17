MİRAÇ GECESİ NAMAZI | Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir? Miraç Kandili 12 rekat namaz nasıl kılınır?
Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili bu akşam idrak ediliyor. Tüm müslüman alemi, bu önemli günü ibadetlerle geçiriyor. Vatandaşlar, Miraç gecesinde kılınacak olan kandil namazı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki 12 rekatlık Miraç kandili namazı niyeti nasıl edilir? Miraç kandili namazı saat kaçta kılınır? İşte, namaz hakkında merak edilenler...
Miraç Kandili namazı hakkında detaylar arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği gece olan Miraç kandilinde 12 rekatlık namazın kılınışı müslüman alemi tarafından merak ediliyor. Peki, 12 rekatlık Miraç Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? İşte namaz hakkında merak edilenler...
MİRAÇ KANDİLİ 12 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?
Peygamber efendimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği ve yeryüzüne namaz müjdesiyle döndüğü Miraç gecesi Kuran'da da geçiyor. Necm Suresi'nde yer alan ayetler Miraç gecesiyle ilgilidir. Öte yandan 12 rekatlık Miraç kandili namazı, aslında bir nafile namazıdır. Miraç gecesine özel bir kandil namazı bulunmuyor.
Ancak Resulullah'ın amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandillerde kılınacak namazlar arasında yer alıyır. Mübarek gece ve kandillerde bağışlanmayı dilemek, Allah'ın rahmetine sığınmak ve bu geride kalan hayatımıza çekidüzen vermek açısından fırsat sunuyor.
Miraç kandili dua ederek, namaz kılarak geçirilmelidir. Kuran-ı Kerim okuyup, kaza ve nafile namaz kılarak mübarek Miraç kandili değerlendirilmelidir.
KANDİL NAMAZI KAÇTA BAŞLIYOR?
12 rekat olan Miraç kandili nafile namazı 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir.
12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.Kandil namazı saat kaçta başlıyor sorusu da merak ediliyor. Kandil namazı, 17 Şubat yatsı namazından sonra herhangi bir saatte kılınıabiliyor.
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