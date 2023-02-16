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Deprem bölgelerinde yeni yerleşim yerleri için zemin etüdü çalışması başladı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu görüntülerle duyurdu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2023 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
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Deprem bölgelerinde yeni yerleşim yerleri için zemin etüdü çalışması başladı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu görüntülerle duyurdu

Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, devletin her kurumu sahada seferber oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerinde yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için mikrobölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarının başladığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş depremi sonrası yeni yerleşim yerleri için çalışmaların başladığı duyurdu.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Resmi sosyal medya hesabından toplantının görüntüsünü paylaşan Bakan Kurum, "Adıyaman'dayız. Depremden etkilenen illerimize giderek yeni yerleşim alanlarını belirliyoruz. İl yöneticilerimiz, belediyelerimiz, milletvekillerimiz, STK'larımız ve akademisyenlerimizin görüşlerini alacak; en doğru yere, zemine, en doğru teknikle güvenli yuvalarımızı yapacağız." ifadelerine yer verdi.

BAKAN KURUM O VİDEOYU PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mikrobölgeleme ve zemin etüt gibi ön çalışmaların görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde yeni belirleyeceğimiz yerleşim alanlarımızda tüm ekiplerimizle çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Mikrobölgeleme ve zemin etüt gibi ön çalışmalar doğrultusunda en doğru yeri belirleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum'un çalışmalardan paylaştığı görüntüler milyonları heyecanlandırdı.

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