Deprem bölgelerinde yeni yerleşim yerleri için zemin etüdü çalışması başladı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu görüntülerle duyurdu

BAKAN KURUM O VİDEOYU PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mikrobölgeleme ve zemin etüt gibi ön çalışmaların görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde yeni belirleyeceğimiz yerleşim alanlarımızda tüm ekiplerimizle çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Mikrobölgeleme ve zemin etüt gibi ön çalışmalar doğrultusunda en doğru yeri belirleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.