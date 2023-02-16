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Adalet Bakanlığı depremzedeler için AİHM'e mektup gönderdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2023
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Adalet Bakanlığı depremzedeler için AİHM’e mektup gönderdi

Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gönderdiği mektupta, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin AİHM'e yaptıkları ve yapacakları başvurularda mağduriyet yaşanmaması için sürelerin askıya alınması çağrısında bulundu.

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