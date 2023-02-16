Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten önemli açıklama
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "NATO ilk andan itibaren destek için harekete geçti" şeklinde konuştu. Kahramanmaraş depreminin en ölümcül ve en korkunç felaket olduğunu belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise "Her zaman yanınızdayız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "NATO ilk andan itibarendestek için harekete geçti" ifadelerine yer verdi.
Bakan Çavuşoğlu , İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ile ilgili iki ülkenin Madrid'de imzaladığı anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu "Biz NATO'nun güçlenmesinden yanayız" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Bu iki ülke bazı adımlar attı. Bunu biz inkar etmedik. Fakat özellikle İsveç'in bu mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini tamamen yerine getirdi demek gerçekçi olmaz. İstediğimiz somut adımları henüz yeterince görmedik. İsveç'te kanun değişti ama PKK/YPG'nin faaliyetleri aynı şekilde devam ediyor. Sonuçta bu yasaları bizi sözde memnun etmek için çıkarmadılar. Bu yasaların gereğini yerine getirmek zorundalar. DEAŞ'ın propagandalarına izin vermiyorlarsa PKK'nın da vermemeleri gerekiyor. Türkiye'nin bu anlamdaki endişelerinin karşılanması gerekiyor."
"NATO HER ZAMAN YANINIZDA"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise açıklamalarında "Bu gördüğümüz en ölümcül, en korkunç felaketti..." ifadelerini kullandı. Stoltenberg, "İhtiyacınız olan her an NATO sizinle birliktedir" dedi.
KUR'AN-I KERİM'E SALDIRIYA TEPKİ
İsveç ve Finandiyanın üyelik süreci ile ilgili de konuşan Stoltenberg, "Her iki ülkenin İsveç ve Finlandiya'nın başvurusunu onaylama zamanının geldiğini düşünüyorum. Her iki ülke de önemli adımlar attı. Silah ihracatı ile ilgili kısıtlamaları kaldırdılar. İsveç Anayasasını değiştiriyor. Onaylama zamanının geldiğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Kuranı Kerim'in İsveç'te yakılmış olmasının Türkiye'de güçlü reaksiyonlar ortaya çıkardığını biliyorum. Kutsal kitabın yakılmasının utanç verici bir fiil olduğunu düşünüyorum. Müslümanların duygularını anlıyorum, bu fiili güçlü şekilde şiddetle kınadım." şeklinde konuştu.
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