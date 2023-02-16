Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ten önemli açıklama

KUR'AN-I KERİM'E SALDIRIYA TEPKİ

İsveç ve Finandiyanın üyelik süreci ile ilgili de konuşan Stoltenberg, "Her iki ülkenin İsveç ve Finlandiya'nın başvurusunu onaylama zamanının geldiğini düşünüyorum. Her iki ülke de önemli adımlar attı. Silah ihracatı ile ilgili kısıtlamaları kaldırdılar. İsveç Anayasasını değiştiriyor. Onaylama zamanının geldiğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Kuranı Kerim'in İsveç'te yakılmış olmasının Türkiye'de güçlü reaksiyonlar ortaya çıkardığını biliyorum. Kutsal kitabın yakılmasının utanç verici bir fiil olduğunu düşünüyorum. Müslümanların duygularını anlıyorum, bu fiili güçlü şekilde şiddetle kınadım." şeklinde konuştu.