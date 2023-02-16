Kat yüksekliklerine kısıtlama kararı! Bakan Murat Kurum duyurdu: Depremde etkilenen illerde yeni imar planı çalışmaları yapıyoruz
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’da deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum "Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ
Devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte Malatya, Gaziantep'te, Adıyaman'da, Hatay'da, depremin hissedildiği 11 ilimizdedir. Konutlarımızı en kısa zamanda yapmak suretiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini altına almış olacağız. Her enkazdan sonra enkazdan kurtardığımız kardeşlerimiz vatandaşlarımız bir ekip oluyor. Aynı motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 258. saatteki Aleyna kızımıza ulaşılması hepimizi sevince bozdu. Geçici konteynır ve barınma alanlarının kurulum sürecini yürütüyoruz. Sahada bulunan 7 bin 328 uzmanımızla 10 şehirde binalar incelendi.
ACİL YIKILACAK BİNALAR TESPİT EDİLDİ
Malatyamızda 48 bin 622 bağımsız bölüm acil yıkılacak, ağır, hasarlı ve yıkık olarak tespit edildi. 10 bin 233 bina bu kapsamda Malatya'da. 194 bin 885 bağımsız bölüm incelemesinden sonra yapıldı.
TOKİ KONUTLARI SAPASAĞLAM AYAKTA
TOKİ konutlarımızın hepsi hamdolsun sapasağlam ayaktadır. 1 milyon 180 bin konutumuz dimdik ayaktadır. 20 yılda 3.3 milyonun konutu s ayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile yapılmıştır.
11 İLDE EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA
10 ilimizde eş zamanlı cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut seferberliğini yürütüyoruz. İlgili tüm bakanlıklarımızla birlikte yürütüyoruz. Şehri en doğru en sağlam yere nasıl kurabiliriz istişare etmek, gerekli zemin etüdlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyoruz. 11 ilimizde eş zamanlı sürecimizi yürütüyoruz.
ETÜD ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Bir alanın depremsellik açısından uygun olup olmadığına mikro bölgeleme etüd raporuyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu felaketle birlikte hem mevcut mikro bölgeleme çalışmaları, yeni zemin etüdleri ile birlikte jeofizik uzmanlarımızla birlikte oluşan kırıkları da hesap ederek bu seçtiğimiz alanlarda ayrıntılı jeolojik etüd yaparak bütün alanlarda bu çalışmalar yürütülmektedir.
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