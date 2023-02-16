Kat yüksekliklerine kısıtlama kararı! Bakan Murat Kurum duyurdu: Depremde etkilenen illerde yeni imar planı çalışmaları yapıyoruz

ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte Malatya, Gaziantep'te, Adıyaman'da, Hatay'da, depremin hissedildiği 11 ilimizdedir. Konutlarımızı en kısa zamanda yapmak suretiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini altına almış olacağız. Her enkazdan sonra enkazdan kurtardığımız kardeşlerimiz vatandaşlarımız bir ekip oluyor. Aynı motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 258. saatteki Aleyna kızımıza ulaşılması hepimizi sevince bozdu. Geçici konteynır ve barınma alanlarının kurulum sürecini yürütüyoruz. Sahada bulunan 7 bin 328 uzmanımızla 10 şehirde binalar incelendi.