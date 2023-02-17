Az önce deprem mi oldu? 17 Şubat deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son artçı depremler...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem toplamda 10 ili etkiledi. Artçı depremler de devam ediyor. "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları araştırılıyor. İşte 16 Şubat 2023 Perşembe Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde artçı deprem oldu. Büyüklük:4.7 (Mw) Yer:Doğanşehir (Malatya) Tarih:2023-02-16 Saat:17:45:41 TSİ Enlem:38.183 N Boylam:37.847 E Derinlik:7 km