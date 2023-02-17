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Az önce deprem mi oldu? 17 Şubat deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son artçı depremler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023
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Az önce deprem mi oldu? 17 Şubat deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son artçı depremler...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem toplamda 10 ili etkiledi. Artçı depremler de devam ediyor. "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları araştırılıyor. İşte 16 Şubat 2023 Perşembe Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem toplamda 10 ili etkiledi. Artçı depremler de devam ediyor. "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları araştırılıyor. İşte 16 Şubat 2023 Perşembe Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde artçı deprem oldu. Büyüklük:4.7 (Mw) Yer:Doğanşehir (Malatya) Tarih:2023-02-16 Saat:17:45:41 TSİ Enlem:38.183 N Boylam:37.847 E Derinlik:7 km

ARTÇI DEPREM NE KADAR SÜRER, BİTER?

Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda da devam edebilir.

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür.Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.

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