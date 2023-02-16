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EGM duyurdu! Provokatif deprem paylaşımları yapan 21 kişi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2023
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EGM duyurdu! Provokatif deprem paylaşımları yapan 21 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 651 hesap yöneticisinden 330'u hakkında adli işlem başlatıldığını ve gözaltına alınan 110 kişiden 21'inin tutuklandığını duyurdu.

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