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EGM'den deprem provokatörleri açıklaması: 9 kişi tutuklandı

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Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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EGM’den deprem provokatörleri açıklaması: 9 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 274 hesap yöneticisi tespit edildi. 31 şahıs gözaltına alındı, 9'u tutuklandı." ifadelerine yer verildi.

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