Ünlü İngiliz DJ Ant Payne Türkiye’nin deprem acısıyla alay etti! Tepkiler yağmaya başlayınca geri adım attı

Capital FM'de çalışan ve ülkenin en popüler DJ'lerinden biri olarak tanınan Payne, Kahramanmaraş depremi üzerinden canlı yayında iğrenç bir espri yaptı. Milyonlarca kişiyi etkileyen deprem ile dalga geçen Payne, yayın sırasında "Bence şu an Türkiye'ye gelecek birkaç yıl için ucuz bilet bakmak için en ideal zaman. Oradayken dişlerinizi de yaptırabilirsiniz ve 19 yaşında biri olarak geri dönebilirsiniz. Daha sonra da yarışma programlarına katılabilirsiniz" dedi.