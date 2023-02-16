Ünlü İngiliz DJ Ant Payne Türkiye'nin deprem acısıyla alay etti! Tepkiler yağmaya başlayınca geri adım attı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne, 6 Şubat'ta meydana gelen çifte depremler ile ilgili canlı yayında akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu. "Bence şu an Türkiye'ye gelecek birkaç yıl için ucuz bilet bakmak için en ideal zaman." ifadeleri ile söze başlayan Payne iğrenç esprisini sürdürdü. Payne ülkede büyük tepki gördü.
Capital FM'de çalışan ve ülkenin en popüler DJ'lerinden biri olarak tanınan Payne, Kahramanmaraş depremi üzerinden canlı yayında iğrenç bir espri yaptı. Milyonlarca kişiyi etkileyen deprem ile dalga geçen Payne, yayın sırasında "Bence şu an Türkiye'ye gelecek birkaç yıl için ucuz bilet bakmak için en ideal zaman. Oradayken dişlerinizi de yaptırabilirsiniz ve 19 yaşında biri olarak geri dönebilirsiniz. Daha sonra da yarışma programlarına katılabilirsiniz" dedi.
Bu sözlerinin ardından sosyal medyada büyük tepkiyle karşılaşan Payne, sonraki programında "Herkese merhaba dün akşam program sırasında yaptığım yoruma açıklık getirmek istiyorum.
O sözlerim duyarsızdı ve zamanı uygun değildi. Programımda kimseyi üzmek ve gücendirmek istemem. En içten dileklerimle özür diliyorum" sözlerini kullandı.
Payne'nin depremle dalga geçtiği bu sözleri sonrası şikayetler peş peşe geldi. İngiliz The Sun, Capital FM'in patronlarının da bu yayına büyük tepki gösterdiğini belirtti.
Haberde, Ant Payne'in kovulmayacağı işine devam edeceği bildirilirken bu sözlerinin kabul edilebilir olmadığının vurgulandığı ifade edildi.
İsmi açıklanmayan bir yetkilinin ise "Bu sözler sadece onu yavan göstermiyor, bütün radyo istasyonunun da karakteri konusunda şüphe yaratıyor" dedi.
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