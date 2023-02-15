MEB'den deprem bölgesine yönelik yeni açıklama! Başvurular yarın başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere geçici görevlendirme başvurularının yarın başlayacağını duyuruldu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere geçici görevlendirme başvurularının yarın başlayacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla OHAL ilan edilen illere gönderilen yazıda, 15 Şubat 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hal kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilebilir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.
MODÜL ÜZERİNDEN ONAYLANACAK
Söz konusu hükme istinaden, OHAL bölgesine, kadrolu ve sözleşmeli personelin görevlendirilmesiyle ilgili işlem sürecine de yazıda yer verildi.
Buna göre geçici görevlendirme talepleri, kişisel şifre kullanılarak Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) başvuru modülü üzerinden alınacak.
Geçici görevlendirme başvuruları, personelin görev yaptığı valilikçe değerlendirilerek uygun görülenler modül üzerinden onaylanacak.
MEBBİS modülü üzerinden başvuru yapamayan personel, geçici görevlendirme taleplerini içeren dilekçeleriyle başvurabilecek. Uygun görülen başvurular, valiliklerce Bakanlığa da bildirilecek.
Başvuruları uygun görülenlerin geçici görevlendirmeleri Bakanlık tarafından bölgeden bildirilen personel ihtiyacı dikkate alınarak yapılacak. İllere geçici görevlendirilenlerin yerleri de valiliklerce belirlenecek.
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