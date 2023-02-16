AFAD duyurdu! Hane başı 10 bin TL yardım ödemeleri başladı

Ödemelerin AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilirken, şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespitin tamamlanarak ödemelere başlandığı duyuruldu.