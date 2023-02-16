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AFAD duyurdu! Hane başı 10 bin TL yardım ödemeleri başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2023 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
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AFAD duyurdu! Hane başı 10 bin TL yardım ödemeleri başladı

AFAD, Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki depremin ardından konutları hasar gören vatandaşlara yönelik 10 bin TL tutarındaki hane başı destek ödemelerinin başladığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek olan 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlandı.

Ödemelerin AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilirken, şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespitin tamamlanarak ödemelere başlandığı duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTI ARANMIYOR

Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmamakta olup, destek ödemelerinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayanların ise TC kimlik numaralarına yapılacağı kaydedildi.

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