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Bakan Fahrettin Koca'nın yanında kor patladı! Sağlık personeliyle sohbet esnasında korkutan anlar...

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Giriş Tarihi: 16.02.2023 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
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Bakan Fahrettin Koca’nın yanında kor patladı! Sağlık personeliyle sohbet esnasında korkutan anlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesine yaptığı ziyarette depremzede vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sonrası çadırların önünde ateş başında sağlık personelleriyle konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanında kor patladı. İşte o anlar...

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgede binlerce vatandaş hayatını kaybederken çok sayıda binada da büyük bir yıkım gerçekleşti.

Bölgede artık arama kurtarma çalışmalarınında sona yaklaşılırken, devlet tüm imkanlarıyla bölgedeki vatandaşlara sahip çıkmayı sürdürüyor.

Çok sayıda bakan bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde ufak bir kaza geçirdi.

Deprem bölgesinde ateş başında sağlık personelleriyle konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanında kor patladı.

Bakan Koca'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bakan Fahrettin Koca’nın yanında kor patladı! BAKAN FAHRETTİN KOCA'NIN YANINDA KOR PATLADI!

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