16 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Halil İbrahim Demirhan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Halil İbrahim Demirhan hayatı ve kariyeri...

Halil İbrahim Demirhan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Halil İbrahim Demirhan hayatı ve kariyeri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2023
ABONE OL
Halil İbrahim Demirhan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Halil İbrahim Demirhan hayatı ve kariyeri...

Halil İbrahim Demirhan kimdir, kaç yaşında sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye Tek Yürek kampanyasına bağışta bulunan Halil İbrahim Demirhan ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Halil İbrahim Demirhan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

Halil İbrahim Demirhan kimdir, kaç yaşında sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye Tek Yürek kampanyasına bağışta bulunan Halil İbrahim Demirhan ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Halil İbrahim Demirhan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

HALİL İBRAHİM DEMİRHAN KİMDİR?

Orient Light International Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Demirhan, Türkiye, Körfez ve Orta Asya ülkelerinde Gayrimenkul, Danışmanlık , Finans, Sağlık, Lojistik gibi çok çeşitli sektörlerde müşterilere Yönetim ve Yatırım danışmanlığı yapmıştır.

Çok büyük şirketler için Sanayi ve Pazar analizi yaparak, potansiyel satıcılarla ve alıcılarla görüşmeler ile Birleşme, Satın Alma ve Stratejik Ortaklık işlemleri gerçekleştirmiş, yeni projelerin tedarik edilmesi, iş planlarının geliştirilmesi, birleşme ve devralma görüşmelerine kapsamlı destek vermiştir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA