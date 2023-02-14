DSÖ'den Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklama: "Avrupa Bölgesi'ndeki en kötü doğal afet"

"YARDIMLARIN İKİYE KATLANMASINI BEKLİYORUM"



DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Suriye ve Türkiye'deki deprem müdahalesini desteklemek için 43 milyon dolarlık bir çağrı başlattı, ancak bu krizin büyüklüğünü ve ihtiyaçları daha iyi değerlendirdikçe bunun önümüzdeki günlerde en az ikiye katlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.