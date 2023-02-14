DSÖ'den Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklama: "Avrupa Bölgesi'ndeki en kötü doğal afet"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde büyük yıkıma neden olan depreme ilişkin, "DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki yüzyılın en kötü doğal afetine tanık oluyoruz" değerlendirmesini yaptı. Kluge, depremler sonrasında zamana karşı 'amansız bir yarış içinde gece gündüz çalışan kahraman Türk müdahale ekiplerinin mucizevi kurtarma çabalarına' tanık olduklarını ifade etti.
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, depremler sonrasında zamana karşı 'amansız bir yarış içinde gece gündüz çalışan kahraman Türk müdahale ekiplerinin mucizevi kurtarma çabalarına' tanık olduklarını ifade etti. Kluge, "İhtiyaçlar çok büyük ve saat başı artıyor. Her iki ülkede yaklaşık 26 milyon insanın insani yardıma ihtiyacı var" dedi.
Soğuk hava, hijyen, temizlik ve bulaşıcı hastalıklar konusunda endişelerini dile getiren Kluge, "Deprem bölgesine kritik aşı malzemelerinin (tetanoz ve kuduza karşı dahil) gönderildiğini ve gezici eczanelerin faaliyete geçtiğini bildiren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın ve Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın yanındayız" dedi.
TÜRKİYE'NİN GÖSTERDİĞİ CÖMERTLİĞİN AYNISINI GÖSTERME ZAMANI
Direktör Kluge, "Türkiye'nin yıllardır dünyadaki diğer uluslara gösterdiği cömertliğin aynısını şimdi uluslararası toplumun da gösterme zamanı" ifadelerini kullandı. Kluge, "DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki yüzyılın en kötü doğal afetine tanık oluyoruz" dedi.
"YARDIMLARIN İKİYE KATLANMASINI BEKLİYORUM"
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Suriye ve Türkiye'deki deprem müdahalesini desteklemek için 43 milyon dolarlık bir çağrı başlattı, ancak bu krizin büyüklüğünü ve ihtiyaçları daha iyi değerlendirdikçe bunun önümüzdeki günlerde en az ikiye katlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Depremzedelere YAKIT YARDIMI SON DAKİKA! Yakıt desteği nedir, nasıl alınır? Kendi aracıyla ayrılana yakıt yardımı verilecek mi?
- PSG Bayern Münih maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? MUHTEMEL 11'LER...
- e-YDS İngilizce sınavı ertelendi mi, ne zaman? e-YDS Yeni sınav tarihi belli oldu mu? ERTELEME DUYURUSU!
- MSÜ sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2023 MSÜ geç başvuru tarihleri değişti mi? ÖSYM SON DAKİKA!
- İstanbul risk haritası çıkarıldı! O ilçeler en güvenlisi! İstanbul'da depreme dayanıklı semtler hangileri? Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane...
- Deprem bağış gecesi 8 KANAL ORTAK YAYIN ne zaman? Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesi saat kaçta? Sunucular belli oldu
- EYT ertelendi mi, ne oldu? 14 ŞUBAT EYT Meclis'e geldi mi, son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları...
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2.ETAP başvuruları başladı mı? 2023 Kontenjanlar belli oldu mu?
- Borçlar 6 ay ertelendi! Düşük faizli kredi borcu olanlar dikkat! Halkbank son dakika açıkladı! Esnaf ve sanatkârlar...
- Jandarma promosyon ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Astsubay, uzman çavuş promosyon ödemeleri yattı mı?
- Ebrar Sitesi müteahhidi kimdir? Ebrar Sitesi müteahhidi Tevfik Tepebaşı kimdir, nereli?
- Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak? Trabzonspor Basel maç biletleri satıla çıktı mı, ne kadar?