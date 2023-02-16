Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kadar, kaç TL? Türkiye Tek Yürek Kampanyasına hangi maaşını bağışladı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kaç tane maaş alıyor?
Türkiye Tek Yürek ortak yayınına katılarak ikinci kez maaşını bağışladığını aktaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aylık geliri araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar maaş alıyor?", "Kemal Kılıçdaroğlu aylık geliri ne kadar?" soruları araştırılıyor. CHP Gneel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bilinen 3 maaşı bulunmaktadır. Peki Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Tek Yürek ortak yayınında hangi maaşını bağışladı?
Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar maaş alıyor sorusunun cevabı merak konusu oldu. Maraş depremlerinin ardından düzenlenen Türkiye Tek Yürek ortak yayınına katılarak ikinci kez maaşını bağışladığını aktaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar maaş aldığı öğrenilmeye çalışılıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...
Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapan Kemal Kılıçdaroğlu üç maaş almaktadır.
Kılıçdaroğlu hem emekli milletvekili maaşı hem mevcut milletvekili maaşı alıyor. Ayrıca da SGK emekli maaşı bulunuyor. Parti genel başkanı olarak ise maaş alıp almadığı bilinmemekte ancak ihtimaller dahilindedir.
Kılıçdaroğlu'nun milletvekili maaşı 70 bin TL olduğu belirtilmektedir.
Süper emeklilik maaşı ise 40 bin TL'dir.
SGK emekli maaşı ise 26 bin TL tutarındadır.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilinen toplam aylık geliri ise 136 bin TL'dir.
Türkiye Tek Yürek kampanyasına hangi maaşını bağışladığına dair ise henüz net bir açıklama bulunmamaktadır.
1948 yılında Tunceli'de doğdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 22. ve 23. dönem İstanbul milletvekili olarak görev yapan Kılıçdaroğlu, daha önce Bağ-Kur ile Sosyal Sigortalar Kurumu'nda genel müdürlük ve Türkiye İş Bankası yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 22. ve 23. dönem İstanbul milletvekili olarak görev yapan Kılıçdaroğlu, daha önce Bağ-Kur ile Sosyal Sigortalar Kurumu'nda genel müdürlük ve Türkiye İş Bankası yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.
Yayın ve Çalışmalar Aynı yıl hesap uzman yardımcılığı sınavını kazanarak Maliye Bakanlığı'na girdi. Hesap uzmanı olduktan sonra, bir yıl süre ile Fransa' da kaldı. 1983 yılına kadar hesap uzmanlığı görevini sürdüren Kılıçdaroğlu, 1983 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü'ne daire başkanı olarak atandı. Daha sonra aynı Genel Müdürlükte, genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı.
1991 yılında, Bağ-Kur, 1992 yılında da SSK Genel Müdürlüğü'ne atandı. Kısa bir süre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müsteşar yardımcılığı da yapan Kılıçdaroğlu, Ocak 1999 ayında kendi isteği ile SSK Genel Müdürlüğü'nden emekli oldu.
Kılıçdaroğlu memur emeklisi mi? Emekli sandığı emeklisi mi?
a) Kılıçdaroğlu'nun 1999 tarihinde Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünden emekli olduğunu biliyoruz.(CHP internet sitesi) Her ne kadar Müsteşar Yardımcılığı yapmışsa da Genel Müdürler ile Müsteşar Yardımcılarının emeklilik açısından statüleri eşit olup aynı emekli maaşını almaktadırlar. Yani Kılıçdaroğlu 1999 tarihinde memur emeklisidir.
b) Şuan Kılıçdaroğlu memur emeklisi değildir. Çünkü, Kılıçdaroğlu 5434 sayılı Kanunun kendisine verdiği bir haktan yararlanarak 22. dönem milletvekili seçildikten sonra kısa bir süre hem müsteşar yardımcı emekli maaşını almış hem de Milletvekili maaşını almıştır. Kısa bir süre sonra tekrar Milletvekilliğinden emekli olmak için müracaat etmiş ve olmuştur. Yani Kılıçdaroğlu şuan memur emeklisi değil Emekli Sandığı emeklisidir. Şuan Genel Müdür emekli maaşı değil Milletvekili emekli maaşı almaktadır. Genel Müdür emekli maaşı ile Milletvekili emekli maaşı arasında ciddi bir fark vardır.
KILIÇDAROĞLU MİLLETVEKİLİ OLDUĞU İÇİN MİLLETVEKİLLİĞİ EMEKLİ MAAŞI KESİLİR Mİ?
Emekli Sandığı iştirakçisi olarak çalışıp da 1. derecenin 4. kademesine geldikten sonra emekliye ayrılanlardan daha sonra Milletvekili olanların; ek göstergeleri ile makam tazminatı almakta olanların makam tazminatı göstergeleri, seçildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, yasama organı üyeleri için öngörülen ek gösterge ve makam tazminatı göstergesine yükseltilmekte idi. Ancak, yapılan değişiklikle Milletvekili emekli maaşları Cumhurbaşkanı maaşına endekslenmiştir. Yani bunlar Milletvekilliğinden emekli olmuş gibi işlem görmektedir.
Ayrıca bu durumda olanların emekli maaşları da kesilmemektedir. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde emekli maaşı kesilmeyecek istisnalar arasında Milletvekilleri de sayılmaktadır.
Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun hem Milletvekili emekli maaşını hem de Milletvekili maaşını almasına hukuki hiçbir engel bulunmamaktadır. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun kanunun verdiği haktan yararlanarak hem Milletvekili emekli maaşını hem de Milletvekili maaşını aldığını ileri sürerek ayıplayabilir miyiz? Halkçı birisi nasıl böyle bir şey yapabilir diyebilir miyiz? Elbette diyemeyiz. Yalnız şunu da belirtelim ki bu hak gariban memur için yoktur. Fakat meydanlarda bu konuda bir söz duyamadık. Seçim Bildirgesinde bu ayrıcalığın kaldırılacağına ilişkin bir ifadeye de rastlamadık. Bu ayrıcalığın kaldırılması için mücadele edilirse onu da alkışlarız.
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