Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kadar, kaç TL? Türkiye Tek Yürek Kampanyasına hangi maaşını bağışladı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kaç tane maaş alıyor?

Kılıçdaroğlu memur emeklisi mi? Emekli sandığı emeklisi mi?

a) Kılıçdaroğlu'nun 1999 tarihinde Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünden emekli olduğunu biliyoruz.(CHP internet sitesi) Her ne kadar Müsteşar Yardımcılığı yapmışsa da Genel Müdürler ile Müsteşar Yardımcılarının emeklilik açısından statüleri eşit olup aynı emekli maaşını almaktadırlar. Yani Kılıçdaroğlu 1999 tarihinde memur emeklisidir.

b) Şuan Kılıçdaroğlu memur emeklisi değildir. Çünkü, Kılıçdaroğlu 5434 sayılı Kanunun kendisine verdiği bir haktan yararlanarak 22. dönem milletvekili seçildikten sonra kısa bir süre hem müsteşar yardımcı emekli maaşını almış hem de Milletvekili maaşını almıştır. Kısa bir süre sonra tekrar Milletvekilliğinden emekli olmak için müracaat etmiş ve olmuştur. Yani Kılıçdaroğlu şuan memur emeklisi değil Emekli Sandığı emeklisidir. Şuan Genel Müdür emekli maaşı değil Milletvekili emekli maaşı almaktadır. Genel Müdür emekli maaşı ile Milletvekili emekli maaşı arasında ciddi bir fark vardır.