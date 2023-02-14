Bina hasar tespit başvurusu nereye yapılır? Deprem hasar tespiti nasıl yapılır? e-devlet hasar tespit sorgulama ekranı! Az, orta, ağır hasarlı binalar...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler yapı denetimlerine çevrildi. İki büyük depremin ardından 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Ağır hasar alan binalara girilmemesi uyarısında bulunuyor. Son dakika açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen toplam 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını açıkladı. Peki, depremde hasar gören evler ne olacak? Hasar tespiti için nereye başvurulur? İşte, detaylar...