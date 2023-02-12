OHAL ilanından sonrası HSK’dan yeni kararlar! 10 ilde geçerli olacak

YAĞMA VE DOLANDIRICILIK...

Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamamasının terfi incelemesinde ve teftiş sırasında aleyhe değerlendirilmemesi istenen kararda, erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durmadığının dikkate alınması gerektiği de belirtildi.

Kararda, bu kapsamda, soruşturmaların yürütülmesi ile suç ve suçlulara ilişkin ihbar ve şikayetlerin işleme konulması ve değerlendirilmesi bakımından deprem öncesinde olduğu gibi gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

Tutuklu ve acil işlere ilişkin soruşturma faaliyetleri ile deprem suçları soruşturma bürolarınca yürütülen iş ve işlemler ile hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin soruşturmaların gecikmeye mahal verilmeksizin hassasiyetle yürütülmesi gerektiği kaydedildi.