12 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hayatını kaybetti: Depremde enkaz altında kalmıştı

Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hayatını kaybetti: Depremde enkaz altında kalmıştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
ABONE OL
Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hayatını kaybetti: Depremde enkaz altında kalmıştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan deprem felaketinde enkaz altında kalarak vefat etti. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA