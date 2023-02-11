Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ertelendi mi? Bedelli askerlik ertelendi mi 2023? MSB SON DAKİKA AÇIKLAMALAR...

Milletimizden devletine ve hükümetine güvenmelerini istiyorum. Bu coğrafyada nice badireleri atlatmış milletiz. Biz bir daha ayağa kalkamaz diyenleri defalarca hüsrana uğratmış bir ülkeyiz. Milletine verdiği tüm taahhütleri yerine getirmiş bir hükümetiz. Zor günleri de geride bırakacağız. Bir yıl içinde bu yıkılan konutları yeniden inşa ve ihyayı gerçekleştireceğiz.