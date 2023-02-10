Fransız provokatör Guillaume Perrier'in Türkiye'ye girişine izin verilmedi: Deprem üzerinden skandala imza atmıştı
Türkiye karşıtı yayınlarıyla tanınan sözde gazeteci Fransız Guillaume Perrier, deprem dolasıyla Türkiye'ye gitmek istediğini fakat bu talebin Ankara tarafından reddedildiğini duyurdu. İstanbul Havalimanı'ndan Paris'e geri yollanan Fransız provokatör, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yıkılan ve yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidansı'nın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın külliyesini inşa eden şirkete ait olduğu yalanını dolaşıma sokmuştu. Perrier, geçtiğimiz yıllarda da Türkiye hakkında skandal haberlere imza atmıştı.
Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi.
Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.
20 BİNDEN FAZLA KİŞİ VEFAT ETTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini ve 80 bin 52 kişinin yaralandığını açıkladı.
KÜRESEL ŞER ODAKLARI DEVREDE
Deprem sonrası Türkiye düşmanı şer odakları kirli manipülasyonlarla algı çalışmalarına soyundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtı yayınlarıyla tanınan Fransız sözde gazeteci Guillaume Perrier, Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın sahiplerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyeisi'ni inşa eden şirket olduğunu öne sürdü.
TÜRKİYE'YE ALINMAYINCA TWİTTER'DAN AĞLADI
Provokatör Perrier, bugün yaptığı açıklamada ise deprem için Türkiye'ye gitmek istediğini fakat bu talebin Ankara tarafından reddedildiğini duyurdu.
Perrier, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'na geldiğini fakat ülkeye sokulmadığını ve Paris'e geri gönderildiğini söyledi.
ÇALIŞTIĞI KURUM ERDOĞAN'I SIK SIK HEDEF ALIYOR
Sözde gazeteci Perrier, Fransa'da yayın yapan Le Point'te çalışıyor. Bilindiği üzere söz konusu kurum, sık sık Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal haberlere imza atıyor. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarından rahatsız olan Fransız dergi, kapağında Erdoğan'ın fotoğrafına yer vererek, "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu. Erdoğan'ın Avrupa'yı tehdit etmesine izin vermeli mi" ifadeleri kullanmıştı.
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