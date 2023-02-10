Fransız provokatör Guillaume Perrier’in Türkiye’ye girişine izin verilmedi: Deprem üzerinden skandala imza atmıştı

Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi.

Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.

20 BİNDEN FAZLA KİŞİ VEFAT ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini ve 80 bin 52 kişinin yaralandığını açıkladı.