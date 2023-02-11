TFF'den ligden çekilme ve 3 puan kararı! Süper Lig'de süreç nasıl işleyecek?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan son dakika açıklamasında 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerin taleplerini kabul etti. TFF alınan kararları da kulüplere bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile Gaziantep FK, Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2. Lig'den Adıyaman FK, TFF 3. Lig ekipleri Niğde Anadolu, Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini kabul etti.
TFF bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:
"Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda Profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;
- Ligden çekilme taleplerinin kabulüne,
- Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına,
- Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına,
- Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir."
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