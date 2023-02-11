TFF’den ligden çekilme ve 3 puan kararı! Süper Lig’de süreç nasıl işleyecek?

TFF bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda Profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;