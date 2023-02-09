09 Şubat 2023, Perşembe
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Son dakika: Deprem bölgelerindeki barajlara inceleme | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Her türlü tedbiri alıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2023
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Son dakika: Deprem bölgelerindeki barajlara inceleme | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Her türlü tedbiri alıyoruz

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem bölgelerindeki barajlarda incelemelerin havadan ve karadan devam ettiğini belirtti.

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