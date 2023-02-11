Son dakika: Hatay’da ekiplerin üzerinde molozlar yıkıldı!

Çökme ve görevlinin enkaz altında kalma anları kameraya yansıdı. Enkaz altında kalan kurtarma görevlisi ekip arkadaşları tarafından kısa sürede kurtarıldı. Kurtarma Görevlisi Batuhan Tügen'in sağlık durumunun iyi olduğu ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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