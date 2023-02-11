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Son dakika: Hatay'da ekiplerin üzerinde molozlar yıkıldı!

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Son dakika: Hatay’da ekiplerin üzerinde molozlar yıkıldı!

Son dakika haberleri... Hatay’da arama kurtarma çalışmaları yapan ekibin üzerine moloz yıkıldı. Molozlar altında kalanlar ekipler kurtarma görevlisi arkadaşlarının çalışması ile enkaz altından kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hatay-Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'ndeki öğretmenevi enkazında kurtarma çalışması yapan Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma(ADAK) ekibi kurtarma ekibinden bilirkişi oluşan çökme ile enkaz altında kaldı. Kurtarma görevlisi arkadaşlarının çalışması ile enkaz altından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deprem bölgesine giden ADAK Kurtarma Ekibi depremin ilk gününden itibaren birçok kurtuluşa imza attı.

Ekip son olarak Hatay Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'nde öğretmen evi enkazında depremin 5. gününde çalışma yaparken bir çökme oluştu. Kurtarma çalışması sırasında meydana gelen çökmede Kurtarma Ekibi Görevlisi Batuhan Tügen enkaz altında kaldı.

Çökme ve görevlinin enkaz altında kalma anları kameraya yansıdı. Enkaz altında kalan kurtarma görevlisi ekip arkadaşları tarafından kısa sürede kurtarıldı. Kurtarma Görevlisi Batuhan Tügen'in sağlık durumunun iyi olduğu ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Ekiplerin üzerine molozlar yıkıldı EKİPLERİN ÜZERİNE MOLOZLAR YIKILDI

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