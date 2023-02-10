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Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2023
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Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla yaşanan iki deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen binalara ilişkin soruşturma başlattı.

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