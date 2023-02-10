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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2 günde 95 bin başvuru! Kimler koruyucu aile olabilir? Koruyucu ailede aranan şartlar neler?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2023
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 2 günde 95 bin başvuru! Kimler koruyucu aile olabilir? Koruyucu ailede aranan şartlar neler?

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası 95 binden fazla aile, son 2 günde, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

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