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'Türkiye Tek Yürek' bağış kampanyası: Televizyon kanallarında yardım gecesi düzenlenecek

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Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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’Türkiye Tek Yürek’ bağış kampanyası: Televizyon kanallarında yardım gecesi düzenlenecek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan yüzyılın en büyük depremiyle topyekün mücadele sürüyor. Televizyon Yayıncıları Derneği, yaşanan felaket nedeniyle 15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'de ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarında ortak canlı yayınla yardım gecesi düzenleneceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır. Gecede yapılan bağışlar Kızılay ve AFAD’ın hesaplarında toplanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi.

Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.

Tüm Türkiye, afetzedelerin yaralarını sarabilmek için topyekün bir mücadeleye girişti.

'TÜRKİYE TEK YÜREK' BAĞIŞ KAMPANYASI

Televizyon Yayıncıları Derneği, yaşanan felaket nedeniyle 15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'de ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarında ortak canlı yayınla yardım gecesi düzenleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır. Gecede yapılan bağışlar Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

"YAYINLAMAK İSTEYEN TÜM MEDYA KURULUŞLARIYLA FREKANS PAYLAŞILACAK"

Yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"6 Şubat depremi binlerce insanımızı hayattan kopardı. Binlerce binayı yıktı. Ancak içimizdeki birlik beraberlik ve gönül köprüsünü yıkamadı.
Her ölüm haberinde hepimiz öldük. Her kurtuluş haberinde hep birlikte sevindik. Ve tam da şimdi 85 milyon tek yürek olma zamanı. Bu kara günlerde yine birbirimize ilaç olacağız. Birbirimize daha sıkı sarılacağız, daha fazla kenetleneceğiz. Yaralarımızı sarabilmek için hep birlikte seferber olacağız. Toplum olarak kalplerimizin aynı attığı bu günlerde Türkiye'nin medya kuruluşları olarak "Türkiye tek yürek" sloganıyla bir araya geliyoruz. 15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'da Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık. Çağrımıza yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek bağış kampanyası programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacaktır. Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır. Gecede yapılan bağışlar Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Başımız sağolsun Türkiye."

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