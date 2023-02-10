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112 saat sonra Kahramanmaraş ve Gaziantep’te 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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112 saat sonra Kahramanmaraş ve Gaziantep’te 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı

7.7 ve 7.6'lık büyük Kahramanmaraş depreminin üzerinden 112. saat geçmesine rağmen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ekipler enkazdan 18 yaşındaki Alihan Yılmaz sağ kurtardı. Kahramanmaraş’ta ise Nur Bayraktar yine enkazdan sağ çıkarılan bir başka vatandaşımız oldu. İşte o anlar...

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından en kazlardaki arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Depreminin üzerinden 112. saat geçmesine rağmen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ekipler enkazdan 18 yaşındaki Alihan'ı sağ kurtardı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir genç, depremin 112. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından İslahiye ilçesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Başta AFAD olmak üzere, Zonguldaklı madenciler ve Kuveyt'ten gelen ekip, Atalay Erdoğan Caddesi'nde bulunan Huzur Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 18 yaşındaki Alihan Yılmaz ile iletişim kurdu.

Yılmaz, yapılan çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremin 112. saatinde kurtarılan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmasına katılan ekipler, Yılmaz'ın ambulansa bindirildiği sırada "Helal olsun Alihan." diyerek alkışladı.

2. MUCİZE

Kahramanmaraş'ta ise Nur Bayraktar yine enkazdan sağ çıkarılan bir başka vatandaşımız oldu.

İşte A Haber'in saniye saniye görüntülediği kurtarma operasyonu...

2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı 2 KİŞİ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

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