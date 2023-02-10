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Depremde kolon kesen ve yapımda hatalı bulunan 4 kişi yakalandı! Depreme ilişkin son dakika gelişmesi...

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Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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Depremde kolon kesen ve yapımda hatalı bulunan 4 kişi yakalandı! Depreme ilişkin son dakika gelişmesi...

Osmaniye'de depremde yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı. Diğer yandan depremde yıkılan binaların inşaat süreçlerine yönelik soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı belirtildi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Yürütülen bilirkişi incelemeleri doğrultusunda bu aşamada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerden 4'ünün yakalandığı kaydedildi.

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