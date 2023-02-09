Yüzyılın felaketinde 4.gün! Depremde can kaybı kaça yükseldi? Kahramanmaraş depreminde dakika dakika son gelişmeler...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 yıkıcı deprem, 10 ilimizi vurdu. Malatya, Adıyaman, Gaziantep başta olmak üzere Hatay gibi birçok ilde hasar neden olan depreme ilişkin arama kurtarma çalışmaları sürerken depremin ardından 4.güne girildi. İşte depreme ilişkin yeni günde dakika dakika gelişmeler...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA DEPREM BÖLGESİNDE YAŞANANLAR
03.19 AFAD: Depremde can kaybı 112 bin 391'e yükseldi.
02.57 Depremde yüzlerce binanın çöktüğü Adıyaman'da kurulan çadır kent havadan görüntülendi.
02.47 İstanbul''da bulunan AFAD Gönüllüleri Yüksek Hızlı Tren ile deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.
01.10 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana'da bulunan 60 yaralı Cumhurbaşkanlığı uçağı ile tedavileri için Ankara'ya getirildi.
00.09 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Ankara'nın Etlik Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alınan 16 depremzede bebeği ziyaret etti.
00.57 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların afet bölgesine yardım malzemesi taşıma anının görüntüsünü paylaştı.
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