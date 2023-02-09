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Son dakika: Hatay Cezaevinde firar girişimine yönelik Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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Son dakika: Hatay Cezaevinde firar girişimine yönelik Adalet Bakanlığı’ndan açıklama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Hatay T Tipi Kapalı Cezaevinde bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun yangın çıkartarak firar girişiminde bulunduğu bildirildi. İşte açıklamanın detayları...

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