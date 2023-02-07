Yunanistan'dan Türkiye'ye arama kurtarma konusunda ekip desteği: Komşu ülkede elimizden gelenin en iyisini yapacağız
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Yunanistan'dan uzman bir ekip yola çıktı. EMAK Başkanı Dimitris Rupas yaptığı açıklamada "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gidiyoruz. (Böyle bir deprem) kendi ülkemizde olsa nasıl çalışırdık, komşu ülkede de aynı şekilde çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, 2 doktor, 3 acil yardım sağlık personeli, 2 arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip, Adana'daki İncirlik Hava Üssüne gitmek üzere Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla, TSİ 18.07'de Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanından hareket etti.
EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ
Basın mensuplarına konuşan EMAK Başkanı Dimitris Rupas, tecrübeli bir ekibe sahip olduğunu belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gidiyoruz. (Böyle bir deprem) kendi ülkemizde olsa nasıl çalışırdık, komşu ülkede de aynı şekilde çalışacağız. Bizim işimiz mümkün olduğunca çok insanı kurtarmak." dedi.
Arama kurtarma alanında 25 yıllık tecrübeye sahip olduğunu ifade eden Rupas, çalışmalarını profesyonelce yürüteceklerini söyledi ve "Tüm gücümüzle elimizden geldiğince yardım etmeye gidiyoruz." ifadesini kullandı.
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