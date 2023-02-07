Yunanistan’dan Türkiye’ye arama kurtarma konusunda ekip desteği: Komşu ülkede elimizden gelenin en iyisini yapacağız

EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Basın mensuplarına konuşan EMAK Başkanı Dimitris Rupas, tecrübeli bir ekibe sahip olduğunu belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gidiyoruz. (Böyle bir deprem) kendi ülkemizde olsa nasıl çalışırdık, komşu ülkede de aynı şekilde çalışacağız. Bizim işimiz mümkün olduğunca çok insanı kurtarmak." dedi.

Arama kurtarma alanında 25 yıllık tecrübeye sahip olduğunu ifade eden Rupas, çalışmalarını profesyonelce yürüteceklerini söyledi ve "Tüm gücümüzle elimizden geldiğince yardım etmeye gidiyoruz." ifadesini kullandı.