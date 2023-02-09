Ölen annesini bırakmak istemedi! Ekiplerin ağlatan diyalogu: Annesi son nefesinde kızı bize emanet etti
Son dakika haberleri... Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binada enkaz altında kalan aileden bir kız çocuğu daha kurtarıldı. Enkazda kurtarma çalışmaları sırasında ekiplerin diyalogu ise izleyenleri ağlattı. 8 yaşındaki Beyan Haddap'a ulaşan gönüllü ekip, "Biz girdik anne son nefesiyle kafasını kaldırdı. Ağabey herhalde kızı bize emanet etti." dedi.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığına bağlı askerler, Denizde Acil Müdahale Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile arama kurtarma gönüllüsü ekipler, Türkmenbaşı Caddesi'ndeki bir apartmanın enkazından sesler duyulması üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.
Ekipler, depremden 60 saat sonra uzun uğraşların ardından önce Mulhem Al Haddap'ı, ardından kardeşi Mahir Al Haddap'ı bulundukları yerden kurtardı. İki kardeş, bölgede hazır bekletilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Çalışmalarına devam eden kurtarma ekipleri, depremin 61. saatinde Mulhem Al Haddap'ın kızı 8 yaşındaki Beyan Haddap'ı da bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Yaralı kız çocuğu hastaneye götürüldü.
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