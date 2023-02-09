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Birleşmiş Milletler'den Kahramanmaraş depremi açıklaması: “Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri"

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Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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Birleşmiş Milletler’den Kahramanmaraş depremi açıklaması: “Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri

BM Genel Sekreteri Guterres, Kahramanmaraş merkezli depremler için “Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri.” dedi.

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