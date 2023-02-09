E-NABIZ DEPREMZEDE YAKINIM BULMA EKRANI | Kahramanmaraş depremi yakınım nerede, nasıl bulunur? Depremzede yakınımı nasıl bulurum?

Türkiye 9 saatlik arayla gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından 10 il etkilendi. Afet sırasında yakınları zarar gören vatandaşlar hem sağlık durumlarını hem de nerede olduklarını öğrenmeye çalışıyor. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili e-Nabız üzerinden "doğal afet bilgilendirme" uygulamasını başlattı. Peki depremzede yakınımı nasıl bulurum? Depremzede yakınımın sağlık durumu nasıl?