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E-NABIZ DEPREMZEDE YAKINIM BULMA EKRANI | Kahramanmaraş depremi yakınım nerede, nasıl bulunur? Depremzede yakınımı nasıl bulurum?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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E-NABIZ DEPREMZEDE YAKINIM BULMA EKRANI | Kahramanmaraş depremi yakınım nerede, nasıl bulunur? Depremzede yakınımı nasıl bulurum?

Sağlık Bakanlığı e-Nabız uygulaması üzerinden Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde yaralanan, kayıp depremzede akrabalarını bulabilmeleri için yeni bir uygulama başlattı. Vatandaşların birinci ve ikinci dereceden akrabalarının sağlık durumlarına ulaşabilmeleri için başlatılan uygulamada detaylar merak ediliyor. İşte e-Nabız depremzede yakınım nerede ekranı...

Türkiye 9 saatlik arayla gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından 10 il etkilendi. Afet sırasında yakınları zarar gören vatandaşlar hem sağlık durumlarını hem de nerede olduklarını öğrenmeye çalışıyor. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili e-Nabız üzerinden "doğal afet bilgilendirme" uygulamasını başlattı. Peki depremzede yakınımı nasıl bulurum? Depremzede yakınımın sağlık durumu nasıl?

E-NABIZ DEPREMZEDE YAKINIMI NASIL BULURUM?

Kahramanmaraş merkezli 10 ildeki depremden etkilenenlerin sağlık durumu ve bulundukları sağlık kuruluşu bilgilerine, birinci ve ikinci derece yakınlarınca 'https://enabiz.gov.tr'den ulaşabileceği açıklandı.

SAĞLIK DURUMU ÖĞRENİLİYOR MU?

E-Nabız'ın internet sitesinden yapılan uyarıda, "Ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle ilişkili olarak yakınlarınızın sağlık durumu ve bulunduğu sağlık kuruluşu hakkında bilgi almanız amacıyla e-Nabız profilinize Doğal Afet Bilgilendirme alanı eklenmiştir. Söz konusu alan ile yakınlarınızın (anne, baba, eş, kardeş, çocuk) afetle ilişkili sağlık durumlarına dair genel bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir.

Yakınınızın sağlık durumu hakkında e-Nabız üzerinden sunulan bu bilgiler kesin olmayıp tüm sağlık personelinin ve vatandaşlarımızın seferber olduğu bu süreçte bilgi akışını sağlamak amacıyla tarafınızla paylaşılmaktadır. Yakınlarınızın sağlık durumuna ilişkin bilgileri ilgili sağlık kuruluşundan teyit etmeniz rica olunur" denildi.

E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı sistemine bağlı platformda e-devlet üzerinden kayıt sağlanabiliyor.

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