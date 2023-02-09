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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: Türkiye’nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı yoktur

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Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: Türkiye’nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı yoktur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Senatosu’nda Asuriler ve Keldaniler hakkında kabul edilen karara ilişkin, “Türkiye’nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı yoktur” dedi.

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