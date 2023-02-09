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Son dakika: Devlet erkanı afet bölgesinde! Bakan Bozdağ: Hukuk önünde hesap verecekler

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Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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Son dakika: Devlet erkanı afet bölgesinde! Bakan Bozdağ: Hukuk önünde hesap verecekler

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bozdağ, "Diyarbakır'da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yıkılan binalarla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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