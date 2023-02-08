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Depreme ilişkin yeni uygulama e-Devlet'te! e-Nabız'dan sağlık durumları kontrol edilebilecek! e-Nabız yakın sağlık durumu sorgulama...

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Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Depreme ilişkin yeni uygulama e-Devlet’te! e-Nabız’dan sağlık durumları kontrol edilebilecek! e-Nabız yakın sağlık durumu sorgulama...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Diğer yandan bölgede bulunan vatandaşların sağlık durumuna yönelik sistem e-Devlet üzerinden aktif edildi. Buna göre yapılan bilgilendirmede "Depremden etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınız hakkında bilgiye https://enabiz.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz." denildi.

Depremden etkilenenlerin birinci ve ikinci derece yakınlarının https://enabiz.gov.tr adresinden bilgi alabileceği belirtildi.

Cep telefonları için geliştirilen e-Nabız uygulaması üzerinden konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede, "Depremden etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınız hakkında bilgiye https://enabiz.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz." denildi.

Birinci ve ikinci derece yakınlarının sağlık durumu ile ilgili bilgi almak isteyenler sistem üzerinden sorgulama yapabiliyor. Cep telefonları için geliştirilen e-Nabız uygulaması üzerinden konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

E-Devlet şifreniz varsa bu şekilde giriş gerçekleştirebilirsiniz. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa, şifre almanız gerekecektir.

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

Yüzyılın felaketinde üçüncü gün!

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