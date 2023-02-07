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Tarihçi İlber Ortaylı'dan Kahramanmaraş depremi için dikkat çeken çağrı

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Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Tarihçi İlber Ortaylı’dan Kahramanmaraş depremi için dikkat çeken çağrı

Tarihçi İlber Ortaylı'dan merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin önemli bir çağrı geldi.

Sosyal medya hasabından açıklama yapan Tarihçi İlber Ortaylı, "Yardım. Yardım. Yardım. Türkiye'nin en büyük tekstil kentlerinden İstanbul, Denizli, İzmir ve Gaziantep'in öncülüğünde bu kış şartlarında üşüyen kimse kalmamalı. Devletin desteğiyle bu sefer fabrikalar gönüllü çalışmalı, yardıma koşmalı. TV'ler yardım programlarına başlamalı." mesajını verdi.

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