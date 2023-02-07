Tarihçi İlber Ortaylı’dan Kahramanmaraş depremi için dikkat çeken çağrı

Sosyal medya hasabından açıklama yapan Tarihçi İlber Ortaylı, "Yardım. Yardım. Yardım. Türkiye'nin en büyük tekstil kentlerinden İstanbul, Denizli, İzmir ve Gaziantep'in öncülüğünde bu kış şartlarında üşüyen kimse kalmamalı. Devletin desteğiyle bu sefer fabrikalar gönüllü çalışmalı, yardıma koşmalı. TV'ler yardım programlarına başlamalı." mesajını verdi.