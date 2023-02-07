Son dakika: Başkan Erdoğan Kriz Merkezi’nde önemli açıklamalarda bulunuyor

2 büyük Deprem 13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 10 kenti etkiledi. Her iki depremde yeryüzünde 7 km gibi yıkımın şiddetini artıran bir yakınlıkta yaşanmıştır. Bu depremler çok geniş bir alanda çok büyük yıkıma sebep olmuştur. Uzmanlar bu iki depremi istisnai yer hareketi olarak tabir ediyor. Çok büyük bir yıkıma sebep oldu. Coğrafyamızın en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız.

Ekiplerimiz fedakarca hareket etmektedir. Yurt içinden ve yırt dışından ekiplerle sayı artıyor. Çok fazla gönüllü de yardım çalışmalarında yer alıyor. Tüm tedbirleri adım adım hayata geçiriyoruz.

İlave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. Her ilimizde bir bakanımız yürütülen felaketlere refakat ediyor. Hemen 100 milyar liralık kaynağı seferber ettik. Zorunlu olmadıkça kimsenin Deprem bölgesindeki yolları kullanmaması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. 1000 e yakın ambulans toplamda 5 bin sağlık personeli katılıyor.