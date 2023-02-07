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Binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na akın etti

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Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı’na akın etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem 10 ilde etkili olurken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İstanbul'dan deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen binlerce yardım gönüllüsü, İstanbul Havalimanı'na akın etti. Afet bölgesine gidebilmek için adeta birbiriyle yarışan gönüllüler, terminalde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta İstanbul olmak üzere, çeşitli şehirlerden giden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yardım gönüllüleri deprem bölgesine hareket etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 06.00 itibarıyla İstanbul'dan 73 uçak ile 12752 personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildiğini açıkladı.

Aynı dakikalarda İstanbul Havalimanı'nda bekleyen binlerce yardım gönüllüsü ise başta Adana, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek için birbiriyle yarıştı.

Gönüllüler, uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman yaşanan izdihama havalimanında görevli ekipler müdahale etti.

Öncelik sırası profesyonel ekiplerle sağlık personeline verildi. Yardım gönüllülerinin deprem bölgesine sevki THY'nin uçaklarıyla aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Öte yandan Arnavutluk'tan İstanbul Havalimanı'na gelen aralarında askerlerinde olduğu 50 kişilik arama kurtarma ekibi, THY uçağı ile Adana'ya sevk edildi.

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